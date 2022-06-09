Вашингтон, 9 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Компания Intellivision Entertainment, разрабатывающая необычную консоль Amico, столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. Об этом 9 июня сообщает портал Kotaku.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Видеоигры

Отмечается, что разработчик устройства разослал клиентам письма, в которых сообщил, что дела у компании идут не очень хорошо. Intellivision пришлось отменить краудфандинговую кампанию на $5 млн после того, как она собрала всего $60 тыс. Кроме того, компания получила так много запросов на возврат средств, что ей пришлось признаться в том, что она не может оперативно их удовлетворить. Самое тревожное сообщение относится к тому, что Intellivision провела «значительное сокращение штата» сотрудников.

Отметим, в феврале 2022 года портал Gamesindustry сообщил, что у Intellivision «огромные финансовые проблемы», и что у компании образовались «значительные долги». Разработчик ранее неоднократно переносил дату релиза консоли. Изначально планировалось, что она выйдет в продажу в октябре 2020 года, затем релиз перенесли на апрель 2021-го, позже — на октябрь 2021-го. По имеющейся информации, на сегодняшний момент консоль всё ещё не запущена в производство.

Для справки: в рамках проекта Amico Intellivision намерена выпустить «семейную» консоль, ориентированную на старые и бюджетные видеоигры. Компания представила этот проект в октябре 2018 года.