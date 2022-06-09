Гонконг, Китай, , 11:15 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китая заявило, что оно распространит около 190 000 наборов для экспресс-тестирования на антиген COVID-19 (RAT) в связи с недавним обнаружением вируса COVID-19 в образцах сточных вод, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

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Наборы для тестирования будут розданы жителям, уборщикам и персоналу по управлению недвижимостью, работающим в поместьях в Восточном округе и городском округе Коулун, где были выявлены положительные результаты тестирования сточных вод на коронавирус.

Правительство САР также настоятельно призвало пользователей наборы сообщать о любых положительных результатах на COVID-19 через правительственную онлайн-платформу.

В целях борьбы с COVID-19 Департамент охраны окружающей среды правительства САР и Департамент дренажных служб усилили отбор проб сточных вод во всех районах Гонконга для тестирования на вирус COVID-19.