Казань, 9 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Татарии за минувшие сутки подтвердили 103 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 105 человек. Как сообщает 9 июня общероссийский оперативный штаб, в стационары РТ с ковидом госпитализировали за прошлый день 51 пациента.

Ковид-госпиталь

Всего в регионе зарегистрировано 151 070 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 146 417 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 88 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, В Татарии отметили обязательное соблюдение масочного режима.

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