Иркутск, 9 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. По состоянию на утро, 9 июня, в лесном фонде в Иркутской области действует одно возгорание на площади 3,5 га в Нижнеилимском районе, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Телеграм-канал главы Братского района Лесной пожар

За минувшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади два гектара в Казачинско-Ленском районе. Полностью локализовано два пожара на общей площади 380 га в Бодайбинском и Усть-Кутском районах.

В тушении этих очагов было задействовано 62 пожарных-десантника, 37 сотрудников лесопожарных формирований, 25 работников арендаторов лесных участков, а также 25 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — один легкомоторный самолёт. Вертолёт Ми-8 — в перегруппировке десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 7 июня в Иркутской области действовало два лесных пожара на площади 10,1 га в Киренском и Усть-Кутском районах.

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