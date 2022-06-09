Кострома, , 11:34 — REGNUM Костромские пункты вакцинации от COVID-19 вновь изменили график работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре медицинской профилактики региона.

Вакцинация Yarregion.ru

На сегодняшний день сделать прививки в Костроме можно в четырёх местах. Передвижной пункт на Сусанинской площади работает по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00.

Кабинеты в торговых центрах «РИО» и «Солнечном» принимают посетителей с 17 до 19 часов по вторникам и с 11 до 13 часов по субботам. В «Коллаже» медики дежурят по средам с 10 до 12 часов и субботам с 11 до 13 часов.

По данным на 9 июня в Костромской области от COVID-19 привились 309 990 человек — 62% от всего взрослого населения региона. В последний месяц темпы вакцинации крайне низки. По словам депздрава, в сутки медики не прививают и 10 костромичей.

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