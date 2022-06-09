Барнаул, 22 ноября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В центральный районный суд Барнаула отправлено уголовное дело о жестоком обращении с малолетним ребенком. Подробности сегодня, 22 ноября, сообщает прокуратура Алтайского края.

По данным следствия, речь идет о 4-летней девочке, которую в сентябре 2016 года мать привела в один из продуктовых магазинов и там избила в присутствии продавцов и покупателей. Очевидцы хоть и находились в шоковом состоянии от увиденного, но успели вызвать на место происшествия сотрудников полиции. Истязательницей оказалась женщина 1981 года рождения. Помимо избиения, она вылила на голову дочки банку сгущенного молока.

«Вину в совершенном преступлении подозреваемая признала, раскаялась в содеянном. Девочка изъята сотрудниками полиции и передана на попечение родственников», — отметили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, случаи жестокого обращения с детьми регистрировались в регионе и ранее. Так, в начале ноября 2016 года стало известно, что 38-летний житель Ребрихинского района не только жестоко избил своего 9-летнего сына, но и забил до смерти своего пасынка. Преступление удалось раскрыть только спустя 13 лет. Все эти годы мать ребенка молчала о произошедшем.

Еще об одном шокирующем случае следственные органы сообщали в марте 2016 года. Невероятное по своей жестокости преступление совершил 22-летний житель Алтайского края: оставшись дома один с годовалой девочкой — дочерью сожительницы — мужчина до смерти забил ребенка за рассыпанную по комнате золу из печи.