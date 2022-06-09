Омск, 9 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Десять тысяч гектаров леса обработают от непарного шелкопряда в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в Главном управлении лесного хозяйства (ГУЛХ) региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По словам специалистов, в последние годы в лесах региона наблюдается повышение численности непарного шелкопряда.

Численность этого вредителя, объедающего лиственные леса, нарастает вследствие погодных условий. Чем жарче лето, тем активнее питается и даёт потомство вредитель. Вспышки повторяются примерно раз в семь-восемь лет, последняя наблюдалась в Омской области с 2013 по 2016 годы.

Как отметил заместитель начальника отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ Михаил Лещина, новая вспышка началась в Новосибирской области раньше, чем в Омской.

«В настоящее время непарный шелкопряд мигрирует к нам», — отметил он.

Сейчас наибольшее количество вредителей зафиксировано в лесах Калачинского, Кормиловского, Оконешниковского, Омского и Черлакского районов.

От непарного шелкопряда обрабатывают леса, где расположены рекреационные зоны, возле населенных пунктов, вдоль автомобильных дорог. Лещина объяснил, что это потенциальные пути миграции вредителя.

Всего в 2022 году в регионе обработают 10 тысяч га леса. Еще 18 тысяч га планируют обработать в 2023 году.

Обработка ведётся действующим избирательно биопрепаратом, губительным для гусениц-вредителей. При этом он не оказывает влияния ни на флору, ни на остальную фауну леса, заверили в ГУЛХ.

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