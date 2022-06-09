Пекин, , 11:11 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин проинспектировал город Мэйшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 8 июня агентство Сниьхуа.

Си Цзиньпин Narendra Modi

Утром он посетил деревню Юнфэн, мемориальный храм Сань Су Ци, бывшую резиденцию китайского правителя Су Сюня и двух его сыновей Су Ши и Су Чжэ, трех литературных мастеров династии Северная Сун (960-1127).

Си Цзиньпин узнал о местных усилиях по развитию высококачественных сельскохозяйственных угодий, увеличению производства зерна, содействию возрождению сельских районов, поддержанию эффективной профилактики и борьбы с COVID-19, а также защите исторического и культурного наследия.