Пекин, 9 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин проинспектировал город Мэйшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 8 июня агентство Сниьхуа.

Narendra Modi Си Цзиньпин

Утром он посетил деревню Юнфэн, мемориальный храм Сань Су Ци, бывшую резиденцию китайского правителя Су Сюня и двух его сыновей Су Ши и Су Чжэ, трех литературных мастеров династии Северная Сун (960-1127).

Си Цзиньпин узнал о местных усилиях по развитию высококачественных сельскохозяйственных угодий, увеличению производства зерна, содействию возрождению сельских районов, поддержанию эффективной профилактики и борьбы с COVID-19, а также защите исторического и культурного наследия.