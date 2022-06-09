Ярославль, 9 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ярославской области 80-летний мужчина погиб при пожаре, который сам и устроил. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

yaroslavl. sledcom.ru Сгоревший дачный дом погибшего

Трагедия произошла 8 июня в Ярославском районе.

«По предварительным данным, мужчина сжигал траву на своем участке, и огонь случайно перекинулся на его дачный дом. Когда потерпевший попытался справиться с огнём самостоятельно, горящее строение обрушилось на него. От полученных повреждений мужчина скончался», — рассказали в пресс-службе ярославского СКР.

Сейчас по факту случившегося идёт доследственная проверка.