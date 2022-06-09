Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Проезд по дорогам Грузии для иностранных грузовиков, следующих транзитом, с 20 июня будет повышен на 75%. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

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Сообщается, что дорожный сбор повышается с 200 до 350 лари (почти до $120). Грузовики, которые следуют из морского порта зоны таможенного контроля в радиусе 10 км и обратно, освобождены от сбора.

В первом квартале 2022 года через Грузию транзитом проследовало 116 тыс. грузовиков. Сборы с них составили 23,2 млн лари. (почти $8 млн).

Стоит отметить, что через Грузию пролегает единственный действующий сухопутный маршрут, который связывает Россию и Армению. Также через грузинскую территорию проезжает много грузовиков, следующих из Турции в Россию и обратно. Весной 2022 года на грузино-российской границе начали выстраиваться многокилометровые очереди грузовиков.