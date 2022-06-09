* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, 9 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. После нескольких месяцев боёв в афганской провинции Панджшер газета Washington Post опубликовала статью о «Панджшерской войне» с кратким обзором и снимками перемещения тысяч боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции. По сообщениям СМИ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приложили большие усилия, чтобы скрыть факт боевых действий в Панджшере, которые они отрицали.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

«Официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) категорически отрицают любое применение насилия в этом регионе, в то время как по всей долине наблюдается перемещение тысяч боевиков движения», — указано в материале.

Washington Post пишет, что «жестокие» действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере опровергают заявления о том, что их правление принесло мир и что их силы способны обеспечить безопасность в стране.

«Здесь всё в порядке. Никаких столкновений не происходит», — заявил Насрулла Маликзада, начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.

В статье приводятся слова местных жителей, которые говорят, что атаки на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обычным явлением, десятки человек были убиты, а некоторые мирные жители оказались в заключении. Также, по сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничили доступ СМИ к Панджшерской долине.

«Никто не знает, что здесь произошло, и никому не разрешено сюда приходить», — сказал местный владелец магазина.

Как сообщает Washington Post, он был удивлён присутствием в этом районе репортёров. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили Washington Post освещать события, в то время как никаким местным средствам массовой информации, кроме СМИ, связанных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подобное не было дозволено.

Эскалация столкновений наступила в начале мая, после окончания священного месяца Рамадан. Один племенной старейшина на условиях анонимности заявил: »Столкновения приобрели особенно жестокий характер, поскольку потери с обеих сторон увеличились». Он был свидетелем того, как боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили нескольких человек после того, как они понесли большие потери.

Далее в отчёте, в котором показаны кровавые события в Панджшере, говорится: »Они (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) выставили труп на всеобщее обозрение. Они не позволили мужчинам взять тело для захоронения и заставили женщин отнести тело на кладбище (согласно канонам ислама в похоронах участвуют только мужчины)».

Согласно статье, в долине повсюду расположились силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в садах и вдоль рек размещена военная техника.

Дад Мохаммад Батор, бывший командир «Красного отряда» (элитное подразделение афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое характеризуется как наиболее боеспособное и опасное формирование «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Лагмане, теперь является одним из высших руководителей спецподразделений движения в Панджшере.

«Обстановка здесь нормальная, — сказал он. — Мы патрулируем район, но никаких боевых действий не предпринимаем. В основном мы расследуем уголовные преступления».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали статью.

Статья опубликована на фоне ожесточённых боёв между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления, в результате которых обе стороны понесли тяжёлые потери, а также сообщений о казнях и пытках мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).