Свободненский район, , 11:13 — REGNUM Разряд электричества во время грозы пробил крышу жилого дома в селе Сукромли в Свободненском районе Амурской области. Люди не пострадали, сообщило 9 июня ИА Амур. инфо.

Молния Mek Kormik

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В момент удара молнии в здании находились пожилая женщина и двое детей. В доме повреждены потолок и стены, выбиты окна.

«Сегодня в рамках заседания по ГО ЧС разбирали эту ситуацию. На место была отправлена административная комиссия. Было принято решение оказать помощь хозяевам дома: 50 тысяч рублей из резервного фонда бюджета района, 20 тысяч рублей из бюджета Семеновского сельсовета. Кроме того, помощь окажут специалисты соцзащиты», — рассказала глава администрации Свободненского района Эльвира Агафонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье 7 июня молния попала в родильное отделение. Горела кровля здания. Никто из рожениц, малышей и персонала не пострадал.