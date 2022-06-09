Свободненский район, 9 июня 2022, 11:13 — REGNUM Разряд электричества во время грозы пробил крышу жилого дома в селе Сукромли в Свободненском районе Амурской области. Люди не пострадали, сообщило 9 июня ИА Амур. инфо.
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В момент удара молнии в здании находились пожилая женщина и двое детей. В доме повреждены потолок и стены, выбиты окна.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье 7 июня молния попала в родильное отделение. Горела кровля здания. Никто из рожениц, малышей и персонала не пострадал.