Бийск, Алтайский край, 9 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ помогла получить жильё сироте из Алтайского края Евгении Вольхиной, сообщает 9 июня пресс-служба ведомства.

Цитата из видео Сирота из Алтайского края получила жильё

Девушка сообщила, что в восьмилетнем возрасте в связи с утратой близких родственников осиротела. Опеку и дельнейшую заботу о ней на себя взяло государство. Ее включили в список граждан, подлежащих внеочередному обеспечению благоустроенным жилым помещением из специализированного жилищного фонда Алтайского края, однако, вопреки требованиям закона, по достижении 18-летнего возраста жильем не обеспечили.

По поручению заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина прокуратурой Алтайского края в защиту жилищных прав детей-сирот региональному министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Поскольку на территории региона с октября 2021 г. действует принятый по инициативе прокурора края закон о дополнительной мере социальной поддержки детей-сирот, заявительнице в апреле 2022 г. во время визита в Алтайский край Дмитрий Демешин вручил жилищный сертификат на сумму более 2 млн. руб.

Сегодня заместителем прокурора Алтайского края Рамилем Рафиковым девушке переданы ключи от приобретенного жилья. Она стала собственником благоустроенного частного дома с центральным отоплением и водоснабжением в г. Бийске Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае многие годы ждут и не дожидаются положенного жилья дети-сироты. По данным ИА Банкфакс, очередь сокращается, в том числе по естественным причинам: с 2017 года из нее выбыли 11 граждан по причине смерти.

В конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья.

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