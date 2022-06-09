Пекин, 9 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в стране снизились, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Свинья

Свежий индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 115,21 пункта, что на 0,08 пункта ниже, чем 8 июня. К 14:00 по местному времени 9 июня средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, снизилась на 0,6% по сравнению с предыдущим днем до 21,04 юаня (около $3,15) за кг, в то время как цена на яйца снизилась на 0,1% до 9,91 юаня за кг.

Средняя оптовая цена на 28 основных видов овощей, отслеживаемых правительством, выросла на 0,7% до 4,04 юаня за кг, в то время как цена на шесть ключевых видов фруктов упала на 0,1% до 7,47 юаня за кг.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты, продукты животноводства, крупы и пищевое растительное масло.