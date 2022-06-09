Донецк, 9 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко намерен до конца дня 10 июня представить главе республики Денису Пушилину предложения по составу правительства. Об этом Хоценко заявил 9 июня в эфире телеканала «Россия 24».

skhakirov Бульвар Пушкина, Донецк

Он отметил, что собирается в самое ближайшее время побеседовать с каждым из представителей правительства, со всеми исполняющими обязанности. После этого он представит Пушилину свои предложения для утверждения состава правительства.

«Будем это делать быстро, планирую до конца завтрашнего дня представить свои предложения», — сказал Хоценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Пушилин подписал указ об отставке премьер-министра и правительства ДНР. Новым премьер-министром он назначил Хоценко, который ранее занимал должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а также директора одного из департаментов Минпромторга России.

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