София, 9 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Представители спецслужб Болгарии установили место приземления на болгарской территории иностранного частного самолета, нарушившего воздушное пространство страны 8 июня. Об этом 9 июня сообщает софийская газета «24 часа».

Легкомоторный самолет

По предварительным данным, самолет-нарушитель находится на фермерском поле неподалеку от турецко-болгарской границы. В указанный квадрат в срочном прядке выехали представители Службы госбезопасности, МВД и Минобороны Болгарии.

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Напомним, 8 июня небольшой двухмоторный самолет Beechcraft, на борту которого находились два человека, нелегально пересек румынско-болгарскую границу. Ранее истребители F-16 ВВС Румынии сопроводили нарушителя до территории, контролируемой болгарскими военно-воздушными силами.