Улаганский район, Алтай, , 11:07 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

ДТП

Авария произошла днём 8 июня на неравнозначном перекрёстке в селе Улаган. 37-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota Corolla не уступила дорогу мотоциклу под управлением 14-летнего подростка, не имевшего водительских прав.

«В результате ДТП в Улаганскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены несовершеннолетний водитель и два 14-летних пассажира мотоцикла», — отметили в ведомстве.

Один из пострадавших был госпитализирован. Водителя автомобиля привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а на родителей мотоциклиста составили протокол за передачу ему транспортного средства.

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