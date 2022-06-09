Белгород, , 11:59 — REGNUM Более 1100 единиц спецтехники для разных сфер деятельности приобрела в 2021 году Белгородская область, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе областной думы.

Спецтехника для очистки рек Пресс-служба Белгородской областной думы

Министерство образования получило 261 школьный автобус за счёт областных и федеральных средств, медицинские организации приняли на баланс 132 автомобиля. Для спасателей закупили 32 единицы спецтехники, в полицию передали 37 новых машин, парк общественного транспорта пополнили 100 низкопольных автобусов марки ЛиАЗ. Больше всего транспорта приобрели для министерства ЖКХ — 624 различной коммунальной техники.

В 2022 году закупки продолжаются, по 90 автомобилей уже получили участковым уполномоченным полиции и медики.