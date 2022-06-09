Пекин, , 11:05 — REGNUM Объем железнодорожных перевозок в Китае, ключевой показатель экономической активности, вырос на 6,6% в годовом исчислении и достиг нового рекордного уровня в мае, показали данные China State Railway Group Co., Ltd., передает 9 июня агентство Синьхуа.

Железнодорожные перевозки

По данным компании, в прошлом месяце по железнодорожной сети Китая было перевезено в общей сложности 340 млн тонн грузов, что на 21,1 млн тонн больше, чем год назад.

Железнодорожные власти Китая усилили поддержку для улучшения логистики и содействия возобновлению работ. Были приняты эффективные меры для обеспечения поставок ключевых материалов и стабилизации международных промышленных и производственно-сбытовых цепочек.

В прошлом месяце по железным дорогам было перевезено в общей сложности 110 млн тонн угля, используемого для выработки электроэнергии, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обеспечило хранение угля на 363 электростанциях в среднем на 33,4 дня.

Железнодорожные перевозки грузов по Новому Международному торговому коридору «Суша-море» также увеличились на 20,5% в годовом исчислении до 78 000 двадцатифутовых контейнеров за тот же период, сообщила компания.