Париж, , 11:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на важности спорта для молодежи, особенно в сельских районах, объявив о расширении системы паспортов, пособий в размере 50 евро на приобретение «спортивной лицензии», сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала следующего учебного года у нас будет полчаса занятий спортом во всех начальных классах каждый день», — заявил Эммануэль Макрон, подтвердив обещание, данное во время президентской кампании.

Спорт, настаивал президент, «очень важен для того, чтобы иметь медали» на Олимпийских играх, но «необходимо также» для молодежи быть «в добром здравии», в частности потому, что он «позволяет бороться с лишним весом и заболеваниями».

Власти Франции намерены развивать 5000 местных спортивных сооружений в преддверии Олимпийских игр в Париже в 2024 году. В микрорайонах и сельской местности появятся тысячи залов для единоборств, тысячи многофункциональных спортивных сооружений, 500 баскетбольных площадок и даже 200 передвижных бассейнов для обучения малышей плаванию.

Как сообщало ИА REGNUM, министерства иностранных дел США и Великобритании, Франции и Германии призвали Иран «уважать свои юридические обязательства и сотрудничать с МАГАТЭ».

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