Екатеринбург, 9 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Народный артист России Сергей Безруков посетил в Екатеринбурге госпиталь, в котором проходят лечение бойцы, раненные во время спецоперации. Об этом пишут СМИ.

Kremlin.ru Сергей Безруков

Он пообщался с персоналом и с самим ранеными. Также музыкант исполнил песни Владимира Высоцкого и прочитал стихи Сергея Есенина.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержать раненых регулярно приезжают отечественные звёзды. Ранее у них были музыканты группы «Чайф».