9 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Несмотря на внешние условия, страховой рынок России жив. Лишь слегка просел. Вслед за ключевой ставкой, выросшей в ответ на изменившиеся условия, изменилась и структура доходов рынка. Прибыль российских страховщиков хоть и несущественно снизилась, но рентабельность их бизнеса осталась высокой.

Галина Смирнова, , 13:07 — REGNUM В «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» Центробанка за первый квартал года отмечается, что объем рынка сократился на 1,6% относительно периода прошлого года (г/г), до 452,3 млрд рублей. Основной негативный вклад в снижение взносов оказало страхование, связанное с кредитованием физлиц, но этот фактор был отчасти компенсирован ростом взносов по автокаско и добровольному медстрахованию (ДМС). Как пояснили авторы обзора, сокращение страхования жизни, а также от несчастных случаев и болезней было обусловлено резким снижением спроса на заемные средства со стороны населения в марте на фоне роста ставок по кредитам. В итоге традиционный драйвер рынка продемонстрировал снижение объемов взносов на 5,3% (страхование жизни) и 34,8% (страхование от НС и болезней).

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время рост ставок по депозитам «перебил» привлекательность ИСЖ (инвестиционное страхование жизни), что также внесло свою лепту в сокращение рынка в целом. Объемы взносов по ИСЖ сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем спрос сместился в сторону другого инвестиционного страхового продукта — НСЖ (накопительное страхование жизни), показав рост на 20% г/г, что было вызвано в основном продажами продуктов с фиксированной доходностью с более короткими сроками относительно классических программ (от трех месяцев до двух лет). Однако это не компенсировало «потери» рынка: суммарно два инвестпродукта (ИСЖ и НСЖ) показали снижение на 12% г/г. Потерю интереса к этим продуктам аналитики Центробанка связывают со смещением интереса в сторону альтернативных финансовых продуктов — более инвестиционно привлекательных за счет возможности сокращения срока инвестирования в условиях неопределенности.

Что касается прибавившего (несмотря на снижение продаж новых автомобилей) в «весе» автокаско, то рост взносов со стороны этого сегмента был вызван не ростом привлекательности продукта, как можно было бы подумать, а увеличением стоимости полисов за счет подорожания автомобилей и запчастей. Правда, здесь страховщики «выкручивались» предложениями «урезанных» продуктов.

«Рост спроса на страхование автокаско на фоне снижения продаж новых автомобилей может быть связан с ростом продаж программ мини‑каско (риски по таким программам ограничены и чаще всего за выплатой или ремонтом можно обратиться только при условии, что водитель не является виновником ДТП)», — подчеркивают авторы обзора, также высказывая предположения, что на фоне роста стоимости запчастей, опасаясь недостаточности страхового возмещения в рамках ОСАГО, такие автовладельцы могут также создавать допспрос на мини-КАСКО.

Полис ОСАГО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сегмент добровольного медстрахования, с одной стороны, вырос по объему взносов в первом квартале на 7% (до 93 млрд руб.), что в первую очередь было обусловлено перезаключением крупных корпоративных договоров, традиционно приходящихся на начало года, и расширением спроса на них, а также ростом спроса на договоры с физлицами, предусматривающими стандартные наборы рисков (от критических заболеваний, прохождение диспансеризации, зарубежный туризм, страхование мигрантов). С другой стороны, выросли и выплаты по договорам ДМС (на 12%), причем на фоне снижения средней страховой выплаты, что явилось результатом роста числа страховых случаев вследствие увеличения объемов страхования в 2021 году.

Страхование имущества тоже, с одной стороны, сохранило положительную динамику за счет роста спроса — сборы со стороны юрлиц и граждан выросли на 11,3% и 9,2% соответственно. С другой — отдельные виды страхования данного сегмента рынка остаются в высокой степени зависимости от иностранных перестраховщиков.

«Наибольшая зависимость от перестраховщиков наблюдается в страховании воздушного транспорта, обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров, обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред в результате аварии на опасном объекте», — указывается в обзоре.

Доля взносов, переданных в перестрахование за пределы России, сократилась в первом квартале до 51%, что связано с запретом до конца этого года российским страховщикам заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств. Доля компаний недружественных стран среди взносов, переданных в перестрахование за рубеж, в прошлом году составляла 86%, более половины которой, как говорится в отчете, пришлось на перестраховщиков из Великобритании, Германии и Швейцарии. В условиях усиления антироссийских санкций в начале этого года, указывают аналитики Банка России, возрастает необходимость перенаправления перестраховочных премий в компании дружественных стран.

Центральный Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изменение структуры взносов сказалось на структуре каналов продаж страховых продуктов. Частичная замена традиционного ключевого «игрока» рынка, то есть снижение объемов страхования жизни от несчастных случаев и болезней на фоне резкого снижения спроса на заемные средства со стороны населения в марте из-за роста ставок по кредитам, снизила долю банковского канала продаж.

«Это также стало причиной снижения комиссионных расходов страховщиков. Однако совокупный рыночный коэффициент расходов вырос в связи с инфляцией прочих расходов страховых компаний. Вместе с увеличением состоявшихся убытков это привело к снижению финансовых результатов от страховой деятельности. В результате рентабельность страхового рынка в I квартале 2022 г. снизилась, но сохранялась на высоком уровне», — резюмируют аналитики Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

За первые три прошедших с начала года месяца рынок лишился одного игрока. Вместе с тем усилилась концентрация рынка: на топ‑20 страховщиков пришлось 88,2% (+1,7 п. п. за квартал). При этом, по данным на конец марта этого года, на рынке числилось 146 страховых организаций. Напомним, что для адаптации страховых компаний к высокой рыночной волатильности регулятор предоставил финансовым организациям возможность до 31 декабря 2022 г. использовать при расчете обязательных нормативов справедливую стоимость приобретенных до 18 февраля текущего года финансовых инструментов (акций, облигаций, паев паевых инвестиционных фондов и производных финансовых инструментов) по состоянию на 18 февраля, при оценке страховых резервов курсы иностранных валют и значения кривой бескупонной доходности российских государственных ценных бумаг также используются по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Также были введены послабления, призванные снизить нагрузку на капитал страховщиков в сложных рыночных условиях, которые при этом влияют на финансовую устойчивость компаний: смягчение требований к расчету капитала страховщиков коснулись только тех компаний, которые не объявляли о выплате дивидендов или распределении прибыли после 18 февраля 2022 года. Это позволит им до конца года не резервировать допкапитал для покрытия рыночных рисков.