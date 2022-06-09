Донецк, 9 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Посёлок Гольмовский и город Горловка Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских войск. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:45 с позиций в Кодеме открыт огонь по Горловке, выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. В 10:15 из Курдюмовки обстрелян посёлок Гольмовский — в него попали пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Макеевка.