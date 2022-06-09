Москва, 9 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Госдума в приоритетном порядке до конца весенней сессии обсудит 46 правительственных законопроекта, сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Накануне в ходе заседания Совета Думы Володин рассказал о том, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным законопроекты правительства, которые предлагается рассмотреть в приоритетном порядке до конца весенней сессии, сообщила пресс-служба Госдумы.

Правительство разработало 46 законопроектов, причем 44 уже внесены в Госдуму и над ними уже идет работа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весенняя сессия Госдумы завершится в первой декаде июля.

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