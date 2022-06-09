Якутск, 9 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Информация о взрыве медведя в Якутии передана в МВД региона, проводится проверка. Инцидент прокомментировали в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, сообщило ИА Якутия. Инфо.

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Там пояснили, что в действиях тех, кто учинил расправу с медведем, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 258 УК РФ (применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей). Также поступок вахтовиков может быть рассмотрен как жестокое обращение с животными (статья 245 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают место происшествия и проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях Якутии появилось видео жестокого убийства медведя. Животное повадилось ходить в вахтовый посёлок, поэтому его приманили и взорвали. Расправу сняли на видео, которое распространяется в соцсетях.