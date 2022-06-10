Тбилиси, , 03:06 — REGNUM Шесть различных проектов резолюции по Грузии разработаны в Европейском парламенте, сообщает 8 июня netgazeti. ge.

Заседание Европейского парламента Иван Шилов © ИА REGNUM

Общий текст резолюции по Грузии пока ещё не опубликован, но уже шесть проектов резолюции представлены различными политическими группами. Все политические группы Европарламента подготовили свой вариант резолюции, за исключением «Идентичности и демократии», которая объединяет ультраправые партии евроскептиков.

Все шесть проектов выражают резкую критику неразвитости демократии в Грузии, в частности, ухудшения ситуации со средствами массовой информации. Все версии резолюции осуждают политическое вмешательство в судебную систему и препятствование плюрализму СМИ и призывают власти Грузии эффективно расследовать «гомофобный» инцидент 5 июля 2021 года и наказать всех организаторов насилия.

В трёх из шести проектов Европейский парламент поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Кроме того, проект, подготовленный Европейской народной партией, предусматривает введение санкций в отношении бизнесмена Бидзины Иванишвили.

Напомним, что окончательный вариант резолюции по Грузии Европарламент должен принять 9 июня.