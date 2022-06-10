Тбилиси, 10 июня, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Шесть различных проектов резолюции по Грузии разработаны в Европейском парламенте, сообщает 8 июня netgazeti. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

Общий текст резолюции по Грузии пока ещё не опубликован, но уже шесть проектов резолюции представлены различными политическими группами. Все политические группы Европарламента подготовили свой вариант резолюции, за исключением «Идентичности и демократии», которая объединяет ультраправые партии евроскептиков.

Все шесть проектов выражают резкую критику неразвитости демократии в Грузии, в частности, ухудшения ситуации со средствами массовой информации. Все версии резолюции осуждают политическое вмешательство в судебную систему и препятствование плюрализму СМИ и призывают власти Грузии эффективно расследовать «гомофобный» инцидент 5 июля 2021 года и наказать всех организаторов насилия.

В трёх из шести проектов Европейский парламент поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Кроме того, проект, подготовленный Европейской народной партией, предусматривает введение санкций в отношении бизнесмена Бидзины Иванишвили.

Напомним, что окончательный вариант резолюции по Грузии Европарламент должен принять 9 июня.