Калуга, 9 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В реке Яченка на территории Калуги 7 июня прохожие обнаружили тело мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Лауриц Туксен. Утопленника поднимают на берег. 1913

Установлено, что погибшим является 34-летний житель Калуги. Его тело было опознано отцом. По предварительным данным, 31 мая 2022 года калужанин ушел из дома, где он проживал с отцом и матерью, 2 июня родственники заявили в полицию о его пропаже. Погибший ранее уходил из дома, имел проблемы с психическим здоровьем.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, телесных повреждений, которые могли бы привести к смерти, не обнаружено. Следователи устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.