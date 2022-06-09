Лион, Франция, 9 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт вернулся во французский «Лион». Об этом 9 июня сообщает пресс-служба клуба.

Botasot.info Александр Ляказетт

Отмечается, что контракт с 31-летнего футболистом рассчитан на три сезона — до лета 2025 года. Ляказетт присоединился к команде на правах свободного агента после истечении срока контракта с «Арсеналом».

Ляказетт перешёл «Лиона» в «Арсенал» в 2017 году. В 206 матчах за лондонский клуб он забил 71 гол и отдал 36 результативных передач.