Нальчик, 9 июня 2022, 11:01 — REGNUM На одном из казенных предприятий города Нальчика похищено свыше 70 млн рублей. Такую сумму списали на зарплаты несуществующих сотрудников трое должностных лиц организации. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Деньги
Деньги
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В числе фигурантов дела руководитель учреждения, главный бухгалтер и главный специалист-бухгалтер. В ходе расследования установлено, что в период с 2012 года по 2016 год подозреваемые трудоустроили в организацию своих родственников и знакомых, которые фактически работой не занимались. Всего было принято в организацию 64 псевдосотрудника. За пять лет им была начислена заработная плата на сумму свыше 70,6 млн рублей. Эти деньги делили между собой фигуранты дела.

«С целью возмещения причинённого ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 95,7 млн рублей. Одна из женщин частично возместила ущерб. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении полиции.