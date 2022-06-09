Нальчик, 9 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На одном из казенных предприятий города Нальчика похищено свыше 70 млн рублей. Такую сумму списали на зарплаты несуществующих сотрудников трое должностных лиц организации. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

ИА REGNUM Деньги

В числе фигурантов дела руководитель учреждения, главный бухгалтер и главный специалист-бухгалтер. В ходе расследования установлено, что в период с 2012 года по 2016 год подозреваемые трудоустроили в организацию своих родственников и знакомых, которые фактически работой не занимались. Всего было принято в организацию 64 псевдосотрудника. За пять лет им была начислена заработная плата на сумму свыше 70,6 млн рублей. Эти деньги делили между собой фигуранты дела.