Иркутск, 9 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Северный завоз в Иркутской области стартовал вовремя и проходит в соответствии с графиком, сообщает 9 июня телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Северный завоз

Более 13 тысяч тонн угля доставлено в Мамско-Чуйский район и Бодайбо. Первые баржи с топливом для предстоящего отопительного сезона прибыли на этой неделе.

Всего для прохождения отопительного сезона требуется около 100 тысяч тонн угля и 12 тысяч тонн нефтепродуктов. В навигационный период по рекам Лене и Витиму будет доставлено около 65 тысяч тонн в те районы, куда сроки поставки грузов ограничены и возможны только в летнее время по воде.

Как сообщало ИА REGNUM, «Завоз» включает в себя комплекс государственных мер на обеспечение всем необходимым — от продовольствия до топлива — территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России. В Хабаровском крае первый танкер «Алиса» отправился в районы Охотоморского побережья с 2 тыс. тонн дизельного топлива и 3,3 тыс. тонн угля для коммунальной энергетики Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов.

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