Донецк, 9 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 50 человек личного состава. Об этом 9 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожены два танка, одна БМП, три БТР, две машины подвоза боеприпасов и до 50 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР мощным огнем подавили пять огневых точек противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли с применением артиллерии населенный пункт Гольмовский и город Горловка в ДНР.