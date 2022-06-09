Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Жителям и гостям Камчатки рекомендовали не приближаться менее, чем на 10 км к вулкану Безымянный, который является одним из самых активных в мире и в последнее время демонстрирует готовность к мощному извержению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в краевом управлении МЧС.

Dan Miller Вулкан Безымянный

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Исполин долгое время не проявлял активности и пробудился 20 октября 1955 года мощным извержением. С тех пор вулкан не утихал.

Особая активность вулкана фиксируется с 28 мая 2022 года, когда произошло мощное эксплозивное извержение, хотя предыдущее было 15 марта, после него наблюдалось активное выжимание лавы, шёл постоянный поток магматического вещества на поверхность.

«Было несколько мощных взрывов с подъёмом пеплового облака до 12, а порой и до 15 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф двигался на юго-восток от вулкана, и вплоть до 30 числа он продолжал фиксироваться на спутниковых снимках на расстоянии трёх-четырёх тысяч километров от вулкана», — рассказала вулканолог Ольга Гирина.

Она подчеркнула, что в настоящее время вулкан очень опасен — продолжается выжиматься лава, катятся раскалённые потоки.

В это время в соцсетях организаторы экскурсий обещают туристам красочные снимки, полет на вертолёте вокруг образовавшихся кратеров Безымянного и даже лепку изделий из лавы своими руками.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Безымянный, расположенный в Камчатском крае, выбросил 28 мая пепел на высоту до 5000 метров над уровнем моря.