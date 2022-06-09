Саратов, 9 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Саратовской области 42-летнюю женщину обвиняют в присвоении и растрате, а также причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы собственники жилья и наниматели помещений многоквартирного дома перечислили обществу с ограниченной ответственностью УК «Стимул» в качестве оплаты за энергоресурсы более 27 млн рублей.

Руководитель управляющей компании не передал денежные средства в качестве оплаты за отопление и горячее водоснабжение, израсходовав их по своему усмотрению.

В результате ресурсоснабжающей организации причинен ущерб в размере более 27 млн рублей.

Кроме того, обвиняемая, являясь директором организации, с 2016 года по 2019 год растратила и присвоила денежные средства в сумме свыше 480 тыс. рублей путем составления фиктивных договоров на охрану многоквартирных домов, ремонт и содержание жилищного фонда. Также она не внесла в кассу учреждения полученные от продажи транспортного средства деньги.

На денежные средства обвиняемой, находящиеся на счетах в банках, наложили арест.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове собственники жилья и наниматели перечислили жилищно-строительному кооперативу «Хабаровское» в качестве оплаты за энергоресурсы более 1,7 млн рублей. Председатель ЖСК израсходовал средства на свои нужды.

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