Ярославль, 9 июня 2022, 10:58 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области подтвердил нецелевое расходование бюджетных средств при стройке яслей в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
Ясли на 90 мест на улице Ярославская были сданы в 2019 году. Проверка Контрольно-счетной палаты Ярославской области выявила нецелевое расходование бюджетных средств при строительстве объекта. Заказчика — «Агентство по строительству» мэрии Ярославля обязали устранить выявленные нарушения.
Однако, вместо посадки кустарника «Агентство по строительству» решило оспорить указанное предписание аудиторов в арбитраже. В иске отмечалось, что работы по благоустройству яслей были выполнены и на момент сдачи детского сада соответствовали проекту. Правда, аудиторы предоставили акт осмотра территории дошкольного учреждения, в котором описаны неровности и провалы плиточного покрытия, а также отсутствие кустарника лапчатки и даже «остаточных следов от ее посадки».
В итоге арбитражный суд согласился с выводами Контрольно-счетной палаты и отказал «Агентству по строительству» в удовлетворении иска. У представителей мэрии два пути — за оставшийся месяц предложить подрядчику по гарантии посадить кустарник и поправить плитку или оспорить решение ярославского арбитража в апелляционной инстанции.