Ярославль, , 10:58 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области подтвердил нецелевое расходование бюджетных средств при стройке яслей в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Лапчатка кустарниковая pixabay.com

Ясли на 90 мест на улице Ярославская были сданы в 2019 году. Проверка Контрольно-счетной палаты Ярославской области выявила нецелевое расходование бюджетных средств при строительстве объекта. Заказчика — «Агентство по строительству» мэрии Ярославля обязали устранить выявленные нарушения.

«В 2019 году по актам о приемке выполненных работ приняты и оплачены фактически невыполненные подрядчиком работы по сборке крылец теневых навесов на три ступени, посадке 60 кустов лапчатки, а также некачественно выполненные подрядчиком работы по укладке плиточного покрытия тротуаров и отмостки… Учреждению предписано в срок до 01.07.2022 принять меры по пресечению нарушений и обеспечить выполнение работ по сборке крылец теневых навесов, посадке 60 кустов лапчатки либо осуществить возврат средств в соответствующие бюджеты в сумме 62 932 руб. за невыполненные работы, обеспечить устранение недостатков, допущенных при выполнении работ по укладке плиточного покрытия тротуаров и по укладке плиточного покрытия отмостки либо осуществить возврат средств в соответствующие бюджеты в сумме 479,694 руб», — отмечается в решении арбитражного суда.

Однако, вместо посадки кустарника «Агентство по строительству» решило оспорить указанное предписание аудиторов в арбитраже. В иске отмечалось, что работы по благоустройству яслей были выполнены и на момент сдачи детского сада соответствовали проекту. Правда, аудиторы предоставили акт осмотра территории дошкольного учреждения, в котором описаны неровности и провалы плиточного покрытия, а также отсутствие кустарника лапчатки и даже «остаточных следов от ее посадки».

В итоге арбитражный суд согласился с выводами Контрольно-счетной палаты и отказал «Агентству по строительству» в удовлетворении иска. У представителей мэрии два пути — за оставшийся месяц предложить подрядчику по гарантии посадить кустарник и поправить плитку или оспорить решение ярославского арбитража в апелляционной инстанции.