Кемерово, 9 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области к новому отопительному сезону построят семь современных котельных. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ogodom.ru Котельная

«К началу прошлого отопительного сезона мы уже закрыли 20 нерентабельных котельных, в этом закроем ещё 33, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Такая модернизация системы ЖКХ позволяет повысить надёжность и качество теплоснабжения жителей региона. К тому же, закрытие старых котельных значительно улучшает экологическую обстановку в городах и районах».

Новые котельные будут запущены в Тайге; Кемеровском округе; Ленинск-Кузнецком округе; Новокузнецком округе и Чебулинском округе.