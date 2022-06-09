Шибарган, Афганистан, 9 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Должностные лица департамента здравоохранения афганской провинции Джаузджан сообщают, что 14 человек получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Джаузджан — Балх. Об этом пишет газета «8 Собх».

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По словам представителя департамента Хамида Дарзаби, столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 14 человек.

По его словам, среди пострадавших есть женщины и дети.