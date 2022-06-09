Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В день 350-летия со дня рождения Петра I на Марсовом поле Санкт-Петербурга для публики открылся большой выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022».

Проект на Марсовом поле (цитата телеканала «Санкт-Петербург»)

В рамках проекта в специально созданных временных деревянных павильонах с навесами представлены 30 исторических картин, на которых художники описали главные деяния первого российского императора.

Проект является реконструкцией экспозиции, которая была создана 150 лет назад по инициативе императора Александра II, в дни празднования 200-летнего юбилея Петра I.

«В 1872 году Александр II решил устроить народные гулянья в честь дня рождения Петра I. Более того, он решил еще и просветить народ. Чтобы народ мог узнать российскую историю, сделали 30 картин», — рассказал в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» арт-директор проекта Глеб Фильштинский.

По его словам, 14 представленных сегодня картин — оригиналы, восстановленные методом цифровой реставрации. Еще 16 работ — это взгляд современных художников на время Петра Великого.

С помощью QR-кодов посетители смогут посмотреть видеоаннотацию о картине, а с помощью технологий дополненной реальности можно увидеть виртуальную реконструкцию народных гуляний 1872 года.

Экспозиция будет открыта круглосуточно и бесплатно с 9 июня по 9 августа 2022 года.

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