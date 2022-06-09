Орск, Оренбургская область, 9 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области снесли незаконно возведённый банный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

r56. fssp. gov.ru Снос банного комплекса

Банный комплекс находился на территории культуры и отдыха. По истечении сроков действия договоров аренды новые контракты заключены не были, однако владельцы зданий продолжали пользоваться земельными участками и осуществлять на них свою деятельность.

Суд вынес решение о демонтаже четырёх деревянных сооружений, используемых в качестве бани. Добровольно предприниматель здания не снёс. В связи с чем неоднократно привлекался к административной ответственности.

«В целях принудительного исполнения решения суда по освобождению земельного участка и демонтажа объектов некапитального строительства сотрудниками службы (УФССП) привлечена специализированная организация с последующим возмещением расходов за счёт должника», — сказали в службе судебных приставов.