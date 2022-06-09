Лондон, , 10:54 — REGNUM Журнал PC Gamer опубликовал список всех проектов игр, подробности о которых, как ожидается, разработчики сообщат во время онлайн-мероприятий, что заменят ежегодную выставку E3 (Electronic Entertainment Expo). Статья была опубликована 9 июня на сайте издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ожидается, что во время трансляций геймеры могут ожидать появления анонсов или трейлеров таких проектов, как The Callisto Protocol, Final Fantasy XVI, Resident Evil 4 Remake, Spider-Man Remastered (ПК-версия), Stray, Street Fighter 6, Call of Duty: Modern Warfare 2, Alan Wake 2, Diablo 4, Elden Ring (дополнение), Marvel’s Midnight Suns и A Plague Tale: Requiem.

Кроме того, в рамках мероприятий будут сделаны анонсы, касающиеся Resident Evil: Village (дополнение), Sonic Frontiers, Soul Hackers 2, Suicide Squad: Kill the Justice League, Avowed, The Elder Scrolls VI, Everwild, Fable и других игр. С полным списком можно ознакомиться в статье.

Напомним, 9 июня 2022 года, в 21:00 по московскому времени начнётся трансляция онлайн-фестиваля Summer Game Fest журналиста Джеффа Кили. Мероприятия Guerilla Collective и Future Games Show пройдут 11 июня, а Xbox и Bethesda Showcase и PC Gaming Show — 12 июня 2022-го.

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