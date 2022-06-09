Лондон, 9 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Журнал PC Gamer опубликовал список всех проектов игр, подробности о которых, как ожидается, разработчики сообщат во время онлайн-мероприятий, что заменят ежегодную выставку E3 (Electronic Entertainment Expo). Статья была опубликована 9 июня на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Ожидается, что во время трансляций геймеры могут ожидать появления анонсов или трейлеров таких проектов, как The Callisto Protocol, Final Fantasy XVI, Resident Evil 4 Remake, Spider-Man Remastered (ПК-версия), Stray, Street Fighter 6, Call of Duty: Modern Warfare 2, Alan Wake 2, Diablo 4, Elden Ring (дополнение), Marvel’s Midnight Suns и A Plague Tale: Requiem.

Кроме того, в рамках мероприятий будут сделаны анонсы, касающиеся Resident Evil: Village (дополнение), Sonic Frontiers, Soul Hackers 2, Suicide Squad: Kill the Justice League, Avowed, The Elder Scrolls VI, Everwild, Fable и других игр. С полным списком можно ознакомиться в статье.

Напомним, 9 июня 2022 года, в 21:00 по московскому времени начнётся трансляция онлайн-фестиваля Summer Game Fest журналиста Джеффа Кили. Мероприятия Guerilla Collective и Future Games Show пройдут 11 июня, а Xbox и Bethesda Showcase и PC Gaming Show — 12 июня 2022-го.