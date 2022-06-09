Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области несколько судов эвакуировали из-за поступивших угроз о минировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 9 июня.

Собака и кинолог Дарья Драй © ИА REGNUM

«В ряд судов Ростова-на-Дону и Ростовской области поступили сообщения о минировании. Необходимые мероприятия проводятся, сотрудники вернулись к работе», — уточнили в пресс-службе.

Анонимные сообщения получили шесть донских судов. Эвакуация проводилась в пяти судах Ростова-на-Дону и в одном суде, расположенном в Ростовской области.