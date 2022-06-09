Молдавия, 9 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Объём природного газа, потреблённого в Молдавии в мае 2022 года, составил 28,1 млн километров, что на 35% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Молдовагаз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Суммарный уровень оплаты за потреблённый в текущем году природный газ на 31 мая 2022 составил 7,243 миллиарда леев (более $380 млн) и покрывает 98,1% объема поставок», — отметили в пресс-службе.

Ранее в «Молдовагаз» отметили, что действующие тарифы на газ в республике не позволяют покрыть расходы на его приобретение.

Стоит отметить, что за последние полгода стоимость российского газа для Молдавии выросла в несколько раз. Ранее голубое топливо приобретали по $170 за 1 тыс. кубометров, а мае она составила $920. В июне цена немного снизилась до $880. Экс-президент Молдавии Игорь Додон объясняет это антироссийской политикой действующего правительства. Он указал на то, что в своё время смог договориться о низкой цене на газ.