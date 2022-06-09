Сеул, , 10:54 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 9 июня телефонные переговоры со спецпредставителем Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что переговоры состоялись на фоне слухов о том, что КНДР может провести ядерное испытание.

Известно, что представители двух стран поделились оценками региональной ситуации после ракетных пусков и обменялись мнениями о способах решения данной проблемы.

Стороны также сошлись во мнении относительно необходимости «тесного взаимодействия и сотрудничества» между Пекином и Сеулом.