Сеул, 9 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 9 июня телефонные переговоры со спецпредставителем Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что переговоры состоялись на фоне слухов о том, что КНДР может провести ядерное испытание.

Известно, что представители двух стран поделились оценками региональной ситуации после ракетных пусков и обменялись мнениями о способах решения данной проблемы.

Стороны также сошлись во мнении относительно необходимости «тесного взаимодействия и сотрудничества» между Пекином и Сеулом.