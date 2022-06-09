Кандагар, Афганистан, 9 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Кандагар сообщают, что в деревне Лакри уезда Спинбулдак было найдено тело мужчины. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ben Smith Труп

Источники сообщают, что некоторые части тела были изъедены животными. Личность этого человека пока не установлена.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили тело в уездную больницу Спинбулдака.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане участились случаи преднамеренных убийства, в различных провинциях находили трупы мирных жителей.