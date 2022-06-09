Уфа, 9 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Число правонарушений, выявленных на таможенном посту в аэропорту Уфа за пять месяцев 2022 года, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Kaluganews.com На таможне

Сообщается, что сотрудники таможенного поста уфимской воздушной гавани возбудили 165 дел об административных правонарушениях, при том, что за аналогичный период 2021 года было возбуждено 86 дел.

Отмечается, что международный пассажиропоток аэропорта Уфы фиксирует незначительный рост в 10% по сравнению с 2021 годом — 94 307 человек (в 2021 году — 85 803 человека). В текущем году в сравнении с 2021 гом почти не изменилось число оформленных воздушных судов: 570 и 566 соответственно.

Сообщается, что основную долю нарушений при вывозе товаров составили наличные деньги. За пять месяцев 2022 года сотрудники таможни зафиксировали и пресекли 18 случаев незаконного перемещения валюты (тогда как в 2021 году таких случаев было 9).

«Также при ввозе товаров превалируют нарушения, связанные с недекларированием алкогольных напитков и табачных изделий, перемещение товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования. На их долю приходится порядка 60% всех выявленных правонарушений», — приводит пресс-служба слова начальника таможенного поста аэропорта Уфа Сергея Мельникова.