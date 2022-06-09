Улан-Удэ, 9 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

tpsdave Гроза

Согласно прогнозам, вечером 9 июня и ночью 10 числа по южной половине республики пройдут сильные дожди. Местами грозы с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендовали населению оставаться в помещении и ни в коем случае не оставлять без присмотра детей.